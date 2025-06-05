В Польше бросили без охраны предназначавшееся для Украины оружие

В Польше частная фирма складировала без охраны вооружение для Украины

Частное предприятие в Польше незаконно хранило вооружение и боеприпасы на складе в городе Лашки, находящемся на границе с Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь областной прокуратуры в Пшемысле Марта Петковска.

Отмечается, что прокуратура начала расследование по факту незаконного владения оружием и боеприпасами и их хранения обществом с ограниченной ответственностью. Как указала Петковска, обнаруженное оружие не является собственностью польской армии.

Тем временем польская радиостанция RMF FM сообщила, что склад принадлежит частной фирме, которая занимается транспортировкой вооружения на Украину. Перевозчик по какой-то причине не выполнил доставку и оставил груз без охраны.

Ранее появилась информация о том, что новый президент Польши Кароль Навроцкий может создать сложности для Киева на пути в Североатлантический альянс.