В Раде обвинили Трампа в поддержке российского ответа за атаку на аэродромы

Нардеп Мережко: Заявление Трампа звучало как поддержка ударов возмездия России

Заявление лидера США Дональда Трампа после разговора с президентом России Владимиром Путиным звучало как поддержка потенциальных ударов возмездия Москвы за атаку на аэродромы стратегической авиации. Вашингтон в поддержке возможного российского ответа обвинил в беседе с CNN депутат Верховной Рады Алексей Мережко.

«Президент Трамп не сказал что-то вроде: "Владимир, остановись". И это очень тревожно, потому что может показаться, что он дает зеленый свет», — заявил нардеп.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, который длился примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».