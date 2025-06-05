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16:42, 5 июня 2025Бывший СССР

В Раде обвинили Трампа в поддержке российского ответа за атаку на аэродромы

Нардеп Мережко: Заявление Трампа звучало как поддержка ударов возмездия России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evan Vucci / AP

Заявление лидера США Дональда Трампа после разговора с президентом России Владимиром Путиным звучало как поддержка потенциальных ударов возмездия Москвы за атаку на аэродромы стратегической авиации. Вашингтон в поддержке возможного российского ответа обвинил в беседе с CNN депутат Верховной Рады Алексей Мережко.

«Президент Трамп не сказал что-то вроде: "Владимир, остановись". И это очень тревожно, потому что может показаться, что он дает зеленый свет», — заявил нардеп.

1 июня несколько российских регионов были атакованы украинскими дронами. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых они вылетали.

Ранее Трамп сообщил, что провел телефонные переговоры с президентом России, который длился примерно один час и 15 минут. Американский лидер добавил, что обсудил с Путиным атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

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