В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

Дубинский: Зеленский оконфузился на саммите в Вильнюсе, говоря о России

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился на саммите стран «Бухарестской девятки» в Вильнюсе, говоря о России и Белоруссии. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе "стоит готовиться к тому, что готовят РФ и Белоруссия на учениях". А потом выходит министр обороны Литвы (фамилия не имеет значения) и говорит, что угрозы нет», — рассказал парламентарий.

Ранее Зеленский счел бессмысленным текущий формат стамбульских переговоров по Украине. По его словам, встречи делегаций Москвы и Киева «не приводят к решениям».

Украинский лидер также оскорбил российскую делегацию в Стамбуле. Соответствующее заявление он сделал в ответ на предложение РФ о прекращении огня на время сбора и обмена телами военнослужащих.