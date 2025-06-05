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06:25, 5 июня 2025Мир

Во Франции рассказали о провале плана Макрона по Украине

Хогард: Идея Макрона о возможной отправке войск на Украину нереалистична
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Идея французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину является нереалистичной по нескольким причинам. Об этом ТАСС заявил полковник Вооруженных сил (ВС) Франции в отставке, ветеран французского Иностранного легиона Жак Хогард.

«Макрон действительно рассматривал это, он говорил об этом несколько раз. Он планировал сделать это в партнерстве с британской армией, а возможно, и с другими — немцами, поляками. Но сегодня мы ясно видим, что его план провалился», — отметил собеседник агентства.

Первой причиной является отказ США от данной идеи. Штаты не имеют «никакого желания» поддерживать развертывание войск на Украине, которое они считают контрпродуктивным, считает Хогард. «Так что сегодня, я думаю, предложение господина Макрона провалилось», — указал он.

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Второй причиной эксперт счел недостаточные возможности французской армии. «Даже если бы Макрон и захотел, физически это невозможно», — добавил Хогард.

Собеседник агентства выразил мнение, что все это — словесные жесты в риторических целях. «В любом случае, для меня это несостоятельно. Это абсолютно нереалистично», — резюмировал он.

Ранее польский политик Матеуш Пискорский заявил, что Макрон возомнил себя современным Наполеоном, строя планы против России, тем самым усугубляя конфликт на Украине.

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