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17:20, 21 мая 2025Мир

Макрона обвинили в наполеоновских планах против России

Политик Пискорский: Макрон возомнил себя Наполеоном, строя планы против России
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон возомнил себя современным Наполеоном, строя планы против России, тем самым усугубляя конфликт на Украине. Об этом заявил польский политик Матеуш Пискорский, сообщает портал Mysl Polska.

«В последние месяцы наиболее ярым сторонником продолжения эскалации конфликта на Украине является Макрон (...). Европа под руководством человека, явно видящегося себя в качестве современного геополитического воплощения Наполеона, будет уверенно падать в пропасть», — отметил он.

Пискорский подчеркнул, что именно французский лидер делает такие заявления, которые сводят на нет любые дипломатические попытки урегулировать украинский кризис. Политик напомнил, что Макрон открыто призывал к созданию угрозы применения оружия массового поражения, предлагая создать ядерный зонтик для защиты всего Европейского союза (ЕС).

5 марта Макрон заявил, что решил начать обсуждения об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза. В ответ на эти заявления глава российского МИД Сергей Лавров указал на то, что Москва считает ядерную риторику президента Франции угрозой России.

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