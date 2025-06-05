Врач раскрыла список «сладких ловушек»

Диетолог Вараева: Много сахара содержится в салатных соусах и консервах

Некоторые продукты кажутся безобидными, но на самом деле могут вредить организму, так как содержат много добавленного сахара, рассказала диетолог-эндокринолог Юргита Вараева. Продукты со скрытым сахаром она раскрыла в разговоре с KP.RU.

Диетолог объяснила, что много сахара содержится в магазинных салатных соусах и в консервах: варенье, горошке и кукурузе из банки. «Сахар, как и соль, здесь выступает в роли консерванта», — уточнила Вараева.

В список «сладких ловушек» Вараева также внесла каши быстрого приготовления, фастфуд, чипсы и сухарики, ореховые пасты и булочки для бургеров, а также сладкие напитки. Их доктор посоветовала заменять простой водой. Врач также порекомендовала внимательно изучать состав продуктов на этикетке.

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