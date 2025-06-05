Заключенные организовали поставку наркотиков из США в Казахстан

Заключенные организовали почтовую поставку наркотиков из США в Казахстан

Заключенные, отбывающие наказание в Павлодарской области и Соединенных Штатах, организовали поставку наркотиков из США в Казахстан, запрещенные вещества транспортировались по почте. Об этом сообщило издание Zakon.kz.

Отмечается, что организатор преступной цепочки отбывал наказание в Казахстане. Он создал фейковые аккаунты в Telegram, через которые велось взаимодействие между другими участниками группировки: кураторами, фасовщиками и дропами. Позднее стражи порядка установили личности лиц, причастных к закупке запрещенных веществ на территории США.

«Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание в учреждении. Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества. Судом наложен арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины», — рассказали в прокуратуре Алматы.

Уточняется, что под подозрение также попали должностные лица, покрывавшие незаконную деятельность. В прокуратуре подчеркнули, что всего в деле фигурируют около 20 человек.

Ранее сообщалось, что житель Москвы попытался передать финики, в которых был спрятан наркотик, находящемуся в екатеринбургском СИЗО-1 заключенному.