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14:01, 5 июня 2025Силовые структуры

Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

В Москве суд признал законным приговор за фейки о ВС РФ журналистке Соколовской
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Московский городской суд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о распространении фейков про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документах.

По данным агентства, в материалах дела сказано, что суд определил оставить приговор в отношении Соколовской без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения.

23 января журналистка была заочно приговорена российским судом к семи годам лишения свободы по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Росси.

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