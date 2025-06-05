Приговор журналистке за фейки о Российской армии признали законным

В Москве суд признал законным приговор за фейки о ВС РФ журналистке Соколовской

Московский городской суд признал законным заочный приговор украинской журналистке Янине Соколовской (включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о распространении фейков про Российскую армию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в их распоряжении документах.

По данным агентства, в материалах дела сказано, что суд определил оставить приговор в отношении Соколовской без изменения, а апелляционную жалобу защитника — без удовлетворения.

23 января журналистка была заочно приговорена российским судом к семи годам лишения свободы по статье о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Росси.