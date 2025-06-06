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20:17, 6 июня 2025Моя страна

Баран пробежался по российскому городу и попал на видео

Баран пробежался по Белорецку и попал на видео
Екатерина Ештокина

В Белорецке на видео попал баран, бегающий по улицам города. Ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Жители российского города запечатлели бегущее по дороге животное. Баран направлялся навстречу проезжающим машинам. При этом на кадрах видно, что по тротуарам неспешно гуляют местные жители. «Празднуйте без меня. Беги, барашка, беги!» — иронично говорится в публикации.

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