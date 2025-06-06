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07:17, 6 июня 2025Россия

Белгородский губернатор рассказал о ситуации в регионе после диверсии на железной дороге

Белгородский губернатор Гладков о последствиях подрыва: Часть полотна повреждена
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Часть железнодорожного полотна оказалась повреждена в результате подрыва на участке путей в Прохоровском районе Белгородской области, однако в результате диверсии никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Как рассказал о ситуации в регионе Гладков, из-за последствий подрыва движение на участке железной дороги было задержано на два с половиной часа, но к настоящему моменту движение восстановлено в соответствии с графиком

О подрыве стало известно утром 6 июня.

Днем ранее, 5 июня, в Воронежской области также было остановлено движение поездов из-за взрыва на железнодорожных путях. Российский военкор Юрий Котенок назвал случившееся попыткой диверсии.

ЖЗЛ
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