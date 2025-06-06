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11:03, 6 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Боеспособности ВСУ предрекли резкое снижение при одном решении Трампа

Матвийчук: Если США остановят поставки Киеву, то боеспособность ВСУ снизится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если президент США Дональд Трамп остановит поставки оружия и техники Киеву, то боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко снизится, заявил военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим прогнозом специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«95 процентов военной помощи на Украину поставляют Соединенные Штаты Америки. В то же время Европа на 80-90 процентов зависит от военных поставок от США. Собственно говоря, получается, что этот процесс поставок вооружений на Украину и в Европу совпадает», — отметил Матвийчук.

По словам военного эксперта, если США прекратят финансирование Украины и поставки ВСУ оружия, то это ляжет на Европу.

«То есть Европе придется отдавать свои вооружения, на что она сегодня не готова. Конечно, боеспособность украинской армии резко снизится», — заключил он.

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Ранее издание Atlantic со ссылкой на информированные источники сообщило, что атака украинской стороны на российские аэродромы вызвала возмущение в Белом доме. Штаты думают над тем, чтобы отказаться от поддержки Киева. По словам одного из внешних советников Белого дома, американский лидер Дональд Трамп считает, что Украине следовало бы сосредоточиться на переговорах в Стамбуле. Также в статье сказано, что атака ВСУ вновь разожгла давнее недовольство Трампа в отношении украинского лидера Владимира Зеленского.

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