Бывшая Маска предложила Трампу помощь в «расставании»

WSJ: Мать одного из детей Маска предложила Трампу помощь в расставании

Мать одного из детей миллиардера Илона Маска Эшли Сент-Клэр, которая поссорилась с ним из-за отцовства, предложила президенту США Дональду Трампу помощь в разрыве отношений. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, со ссылкой на соцсети.

«Напишите, если вам нужен совет по расставанию», — указала бывшая Маска в X, отметив в публикации американского лидера.

5 июня Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые публично раскритиковал американского миллиардера, который ранее покинул администрацию. В ответ Маск заявил, что Трамп может фигурировать в деле против американского миллиардера Джеффри Эпштейна. По мнению бизнесмена, по этой причине файлы по Эпштейну публикуют не полностью.

Миллиардер также поддержал идею третьего импичмента Трампу, сделав репост публикации с идеей передать власть вице-президенту США Джею Ди Вэнсу.

Тем не менее, по данным журнала Politico, конфликт может сойти на нет: советники Трампа уже организовали встречу главы Белого дома и миллиардера, чтобы «заключить мир».