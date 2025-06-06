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02:03, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться

Канье Уэст призвал Трампа и Маска прекратить конфликт
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Randall Hill / Reuters

Рэпер Канье Уэст призвал президента США Дональда Трампа и американского миллиардера Илона Маска прекратить конфликт. Соответствующий пост был опубликован на странице музыканта в социальной сети X.

«Братья, пожалуйста, нет! Мы очень любим вас обоих», — написал Уэст.

Между Маском и Трампом произошла перепалка. В частности, глава Белого дома публично заявил, что бизнесмен сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ миллиардер написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

Позднее Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

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