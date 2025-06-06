Мужчина пережил остановку сердца и рассказал об увиденном

Ветеран армии США рассказал о пережитом внетелесном опыте

Ветеран армии США Чад Осинга пережил остановку сердца в больнице и, как он заверяет, оказался в иной реальности. Об увиденном он рассказал на YouTube-канале JeffMara Podcast.

Осинга попал в больницу после того как его сбил грузовик. Его готовили ко второй операции, как вдруг мужчина стал терять сознание. Он вспомнил, что его зрение замылилось, и вскоре он перестал что-либо слышать. Вскоре он понял, что смотрит на себя со стороны — будто это не его жизнь, а фильм.

Мужчина заявил, что во время внетелесного опыта ощущал полное спокойствие, в его голове не было ни одной мысли. Ветеран видел, что его пытаются реанимировать, и якобы сказал врачу: «Мои дети нуждаются во мне. Вы должны меня спасти».

В этот момент, по словам Осинга, его тело содрогнулось, и он почувствовал, будто ударился головой. Мужчина окончательно очнулся уже после операции. Он рассказал врачам о произошедшем, но те не поверили ему. Они отметили, что не видели судорог мужчины и его удара обо что-то.

Ветеран признался, что пережитое изменило его. Он перестал пить алкоголь, стал вегетарианцем и начал выращивать цветы. Кроме того, теперь мужчина внимательно относится ко всем людям и животным. Недавно он рассмешил жену тем, что спас паука. Осинга отметил, что раньше верил в демонов и ангелов, рай и ад, но сейчас верит только в единого Бога.

«Я больше не боюсь смерти. Я понял, что это не реально. Рождение не реально. Ничего из этого нет. Это концепции», — заявил мужчина. По его мнению, наша жизнь — сон, от которого мы должны проснуться, когда придет время.

Ранее сообщалось, что блогер пережил клиническую смерть из-за тяжелой реакции на лекарство и поделился подробностями путешествия в загробный мир. Он сравнил ощущения с просмотром фильма.

