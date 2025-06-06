На Западе заявили о затруднительном положении Трампа из-за атаки Киева на аэродромы

L'AntiDiplomatico: Атака Киева на аэродромы поставила Трампа в трудное положение

На Западе заявили, что атака Киева на российские аэродромы поставила президента США Дональда Трампа в трудное положение. Такое мнение выразило итальянское издание L'AntiDiplomatico.

«Фактически, масштабная атака поставила президента США и его команду в очень затруднительное положение на решающем этапе переговоров между Россией и Украиной», — отмечается в публикации.

По мнению журналистки издания, распространившаяся в СМИ информация о том, что Киев проинформировал Белый дом о грядущих атаках, не соответствовала действительности. Она сочла, что эту новость распространяли, чтобы помешать нормализовать отношения между Россией и США.

Ранее издание Atlantic сообщило, что атака украинской стороны на российские аэродромы вызвала обсуждения в Белом доме. По утверждению издания, Штаты думают над тем, чтобы отказаться от поддержки Киева.

1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Дроны ударили по Мурманской, Рязанской и Иркутской областям.