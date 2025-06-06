Названо последствие первого за три года снижения ключевой ставки для авторынка

Аналитик Кадаков: Снижение ставки до 20 % не приведет к росту продаж авто в РФ

Первое за три года снижение ключевой ставки руководством Центрального банка (ЦБ) РФ не приведет к росту продаж машин на российском рынке. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Его слова приводит газета «Известия».

По мнению эксперта, снижение ставки до 20 процентов годовых не окажет существенного влияния на продажи новых автомобилей в России. «Снижение не настолько заметное», — отметил он.

Реализация авто может увеличиться не раньше середины третьего квартала, считает аналитик. Однако на подобную динамику, по его словам, стоит рассчитывать только в случае еще нескольких снижений ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров Центробанка. При таком раскладе продажи новых автомобилей в стране «оживут» ближе к осени, резюмировал Кадаков.

По итогам июньского заседания руководство ЦБ понизило рекордно высокую ключевую ставку на 100 базисных пунктов на фоне постепенного ослабления инфляционного давления на российскую экономику. Тем не менее, отметили в регуляторе, нынешние темпы роста потребительских цен в стране все еще превышают целевой показатель примерно в 2,5 раза. К началу июня годовая инфляция в России составила 9,8 процента.

С учетом повышенных инфляционных ожиданий бизнеса и населения ЦБ продолжит придерживаться курса на проведение жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока годовые темпы роста потребительских цен в РФ не приблизятся вплотную к целевым 4 процентам. Согласно прогнозу регулятора, это произойдет не раньше 2026 года. К концу четвертого квартала 2025-го Банк России ожидает снижения инфляции примерно до 7-8 процентов.