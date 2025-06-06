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00:43, 6 июня 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты ввели в Калуге
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В аэропорту Калуги временно прекращен прием и выпуск воздушных судов. Об ограничениях в российской авиагавани сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — написал Кореняко.

В конце мая аналогичные меры были приняты в столичном аэропорту Внуково. Все силы экипажей, авиадиспетчеров и служб аэропорта были направлены на обеспечение безопасности полетов.

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