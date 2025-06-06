Появились фотографии снаряженного для атаки военного объекта в Рязанской области дрона

Росгвардия показала фото БПЛА для теракта на военном объекте в Рязанской области

Росгвардия показала фотографии двух беспилотников с гранатами РКГ-3, которые были подготовлены для совершения теракта на военном объекте в Рязанской области. Снимки предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии во время охраны военного объекта обнаружили террориста. При задержании он оказался сопротивление и был уничтожен ответным огнем. При себе у него был травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

На месте подготовки теракта взрывотехники обезвредили подготовленные к запуску два дрона с гранатами РКГ-3. Беспилотники управлялись дистанционно с большого расстояния.