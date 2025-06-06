Раскрыта тайна загадочного нападения на священника

Crim L.F.: В 1337 году на священника Джона Форда напали по приказу знатной дамы

Историк из Кембриджа раскрыл подробности громкого убийства 1337 года: по новым данным, священника Джона Форда устранили по приказу знатной дамы, которая имела отношение к средневековой преступной группировке. Результаты опубликованы в Criminal Law Forum.

Проект Medieval Murder Maps исследует сотни насильственных преступлений в Англии XIV века, но дело Форда выделяется своей драматургией. По мнению профессора Мануэля Айснера, виновницей преступления являлась мстительная аристократка Эла Фицпейн, которую церковь публично унизила за связь с этим же священником.

Фицпейн ранее вместе с мужем и Фордом организовала налет на монастырь: они выломали ворота, разграбили здания, срубили деревья, похитили десятки овец, коров и свиней. Затем церковь взялась за Элу: архиепископ Кентерберийский запретил ей носить золото и драгоценности и приговорил к семилетнему «пути покаяния» — ежегодной босоногой процессии с восковой свечой через самый длинный неф Англии в Солсберийском соборе. Историки считают, что виновником ее разоблачения мог быть сам Форд, попытавшийся выгородить себя перед церковью.

Спустя годы на священника напали на оживленной улице Лондона, у собора Святого Павла: горло ему перерезал брат Элы, а в живот ударили двое ее бывших слуг. Нападение произошло в час вечерней молитвы, при толпе свидетелей. Присяжные признали виновных, но никто так и не предстал перед судом — за исключением одного человека, осужденного лишь через пять лет.

Историки подчеркивают: нападение на Форда — это не только акт мести, но и демонстрация силы. Его казнили так, чтобы видели все. «Это была расправа в стиле мафии, призванная показать, кто на самом деле контролирует городские улицы», — считают авторы проекта.

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