Раскрыта зарплата телохранителя Роналду

Экс-телохранитель Роналду рассказал, что футболист платил ему 850 фунтов в день

Бывший телохранитель нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду Хичман Бухари раскрыл размер зарплаты, которую получал во время работы у спортсмена. Его слова приводит Telecinco.

Бухари рассказал, что футболист платил ему около 850 фунтов (больше 90 тысяч рублей) в день. «Он лучший босс, с которым я когда-либо работал. У нас были хорошие взаимоотношения», — заявил спикер.

15 мая Роналду был назван самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. Его годовой доход составил 275 миллионов долларов. Португальский футболист возгласил рейтинг третий раз подряд.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». На его счету — пять побед в Лиге чемпионов, а также чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии. Вместе со сборной Португалии спортсмен стал чемпионом Европы 2016 года, серебряным и бронзовым призером континентального первенства.