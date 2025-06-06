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18:33, 6 июня 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасности кондиционеров

Геронтолог Ткачева: Выход из-под кондиционера на улицу грозит тепловым ударом
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Кондиционер может усилить чувствительность некоторых людей к жаре, предупредила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова Ольга Ткачева. Об опасности воздействия бытового прибора она поговорила с KP.RU.

По ее словам, когда человек выходит из помещения с работающим кондиционером на улицу, он может получить тепловой удар из-за сильного контраста температур. Особенно это опасно для пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушением терморегуляции, добавила геронтолог. У них, объяснила врач, перепад температур может вызвать повышение давления и другие проблемы с сосудами.

Чтобы избежать этого, Ткачева посоветовала настраивать кондиционер так, чтобы разница между температурой на улице и в помещении не превышала 5-7 градусов.

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Кроме того, холодный воздух может ухудшить работу иммунной системы, предупредила доктор. Это связано с тем, что при воздействии холода сосуды в верхних дыхательных путях сужаются, воздух хуже согревается и недостаточно фильтруется, что чревато простудами и аллергиями, заключила врач.

Ранее врач Елена Шураева объяснила коварство признанного хуже водки напитка. Она объяснила, что алкогольные коктейли приводят к высокой интоксикации организма.

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