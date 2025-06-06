Стали известны детали уничтожения целей ВСУ российскими С-300

ТАСС: Цели ВСУ уничтожаются российскими системами С-300 еще до подлета к России

Воздушные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожаются российскими системами противовоздушной обороны (ПВО) С-300 еще до подлета к территории России. Соответствующие детали стали известны ТАСС от начальника штаба дивизиона С-300 группировки войск «Север» с позывным Гранит.

По его словам, боевая работа на обнаружение и уничтожение целей различными типами ракет идет на дальности до 400 километров. «Можно сказать, что мы обнаруживаем свои цели и уничтожаем их еще на подлете к государственной границе Российской Федерации», — сказал офицер.

Гранит добавил, что с момента пуска ракеты С-300 до уничтожения цели проходит до четырех минут.

Ранее агентство со ссылкой на конструктора Александра Родикова сообщило, что в Челябинске создали прототип автоматической системы ПВО против дронов.

Также в июне военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал газете «Известия», что Украина планирует создать ударные ракеты дальностью 2500 километров.