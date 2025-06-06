Суд заблокировал запрет Трампа на въезд иностранных студентов Гарварда

Суд заблокировал запрет Трампа на въезд в США иностранных студентов Гарварда

Федеральный суд в Бостоне заблокировал решение администрации главы США Дональда Трампа запретить въезд в Штаты иностранных студентов Гарвардского университета до дальнейшего судебного разбирательства. Об этом информирует агентство Reuters.

Согласно вердикту судьи Эллисона Берроуза, директива Трампа, запрещающая иностранцам въезжать в США для обучения в Гарварде в течение следующих шести месяцев, нанесет «незамедлительный и непоправимый ущерб» до того, как суды получат возможность детально рассмотреть данное дело.

«Прокламация лишает тысячи студентов Гарварда права приехать в эту страну, чтобы продолжить свое образование и следовать за своими мечтами, и лишает Гарвард права обучать их. Без иностранных студентов Гарвард — не Гарвард», — заявили в самом университете.

Ранее телеканал CNN сообщил, что иностранные студенты Гарварда находятся в «настоящей панике» из-за решения Дональда Трампа запретить прием в университет абитуриентов из других стран. До этого стало известно, что Гарвардский университет подал в суд на администрацию Трампа из-за введенного запрета.