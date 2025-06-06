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20:16, 6 июня 2025Экономика

Украинцам рассказали о выросших за год зарплатах

«Страна.ua»: Госстат сообщил о росте зарплат украинцев на 24 %
Дмитрий Воронин

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

Средняя зарплата на Украине выросла год к году к концу марта на 24 процента. Об этом со ссылкой на данные Госстата пишет «Страна.ua».

Как рассказали в ведомстве, в первом квартале 2025 года показатель достиг почти 23,5 тысячи гривен, или 560 долларов. Согласно приведенной в публикации диаграмме, больше среднего украинцы зарабатывают в телекоме, финансах и страховании, науке и технике, торговле, а также ряде других сфер.

Ранее это же издание писало, что на конец 2024 года средняя зарплата, которую получали от Киева чиновники составляла по тогдашнему курсу почти 1400 долларов. В ВСУ на тот момент платили военнослужащим от 475 долларов в месяц, в то время как наемникам — порядка 3,5 тысячи.

Месяц назад кабмин Украины также отказался повысить зарплаты учителям, мотивировав это тем, что «все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны».

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