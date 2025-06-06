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11:39, 6 июня 2025Экономика

Ущерб Трампа от ссоры с Маском оказался огромным

Axios: Ссора с Маском стоила Трампу около 1,1 миллиарда долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Финансовый ущерб президента США Дональда Трампа от публичного конфликта с основателем компаний Tesla и Space X Илоном Маском оказался огромным. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на собственные подсчеты.

После ссоры с бывшим главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Трамп за день потерял в общей сложности около 1,1 миллиарда долларов на фоне заметного снижения рыночной стоимости его основных активов.

Так, акции компании Trump Media & Technology Group подешевели за сутки на 8 процентов, что стоило президенту примерно 202 миллиона долларов. Однако гораздо более серьезные убытки принесло Трампу падение на 10 процентов курса его персонального мемкоина. Урон от этого составил почти 900 миллионов долларов.

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В то же время суммарный ущерб оппонента Трампа оказался еще больше. По информации агентства Bloomberg, совокупные финансовые потери Маска за минувшие сутки составили порядка 34 миллиардов долларов. Этому поспособствовало стремительное падение стоимости акций Tesla.

Ссора Трампа с Маском произошла в том числе из-за разногласий по поводу законопроекта президента по сокращению федеральных расходов, который тот назвал «Большим и прекрасным законопроектом» (One Big Beautiful Bill — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, основатель Tesla раскритиковал проект (билль) госбюджета США, предложенный Трампом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения дыры в казне на 4 триллиона долларов. В ответ Трамп заявил, что Маск заранее знал детали готовящегося законопроекта, а претензии к нему у предпринимателя возникли лишь после того, как тот узнал о пункте, предполагавшем сокращение льгот для производителей электромобилей. Глава Space X назвал подобные заявления президента ложью.

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