В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

Депутат Новиков: РФ может предоставить Маску убежище, но ему оно не потребуется

Россия может предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище, но вряд ли оно ему понадобится. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости.

Комментируя конфликт бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом, депутат выразил мнение, что «у Маска совсем другая игра», и в политическом убежище он нуждаться не будет. По мнению парламентария, возвращение демократов в Белый дом — это не то, что нужно миллиардеру. «Поэтому есть тактические разногласия, а есть стратегические вещи, и он будет их придерживаться, мне кажется», — сказал Новиков.

Ранее ссору Трампа и Маска также прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия готова посодействовать примирению президента США и предпринимателя. «Разумной платой», по мнению политика, станет передача акций Starlink.

Одним из поводов для конфликта Трампа с Маском послужили разногласия по поводу законопроекта американского лидера по сокращению федеральных расходов. Кроме того, бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный президентом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения дыры в казне на четыре триллиона долларов. В результате Трамп заявил о своем разочаровании в Маске, а тот в ответ обвинил его в причастности к делу против американского миллиардера Джеффри Эпштейна.