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13:31, 6 июня 2025Россия

В Госдуме высказались о возможности предоставления Маску политического убежища в России

Депутат Новиков: РФ может предоставить Маску убежище, но ему оно не потребуется
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Россия может предоставить американскому предпринимателю Илону Маску политическое убежище, но вряд ли оно ему понадобится. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с РИА Новости.

Комментируя конфликт бизнесмена с президентом США Дональдом Трампом, депутат выразил мнение, что «у Маска совсем другая игра», и в политическом убежище он нуждаться не будет. По мнению парламентария, возвращение демократов в Белый дом — это не то, что нужно миллиардеру. «Поэтому есть тактические разногласия, а есть стратегические вещи, и он будет их придерживаться, мне кажется», — сказал Новиков.

Ранее ссору Трампа и Маска также прокомментировал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он заявил, что Россия готова посодействовать примирению президента США и предпринимателя. «Разумной платой», по мнению политика, станет передача акций Starlink.

Одним из поводов для конфликта Трампа с Маском послужили разногласия по поводу законопроекта американского лидера по сокращению федеральных расходов. Кроме того, бизнесмен раскритиковал проект госбюджета США, предложенный президентом, и призвал конгрессменов не голосовать за него из-за риска увеличения дыры в казне на четыре триллиона долларов. В результате Трамп заявил о своем разочаровании в Маске, а тот в ответ обвинил его в причастности к делу против американского миллиардера Джеффри Эпштейна.

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