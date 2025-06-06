В российском регионе объявили режим опасности атаки БПЛА

Власти Ивановской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлен в Ивановской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительстве региона.

Отмечается, что система предупреждения атак приведена в действие. В публикации говорится, что спецслужбы отслеживают оперативную обстановку.

Вечером 6 июня сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Московском регионе.

Это не первый БПЛА, сбитый в столичном регионе 6 июня. Вечером в пятницу мэр Москвы заявил о сбитом беспилотнике, летевшем на столицу. Тогда подробностей о попытке атаки Собянин также не раскрыл.