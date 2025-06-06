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14:22, 6 июня 2025Наука и техника

В зоне СВО заметили танк с антидроновым «зонтиком»

В зоне СВО заметили российский танк Т-80БВ с «зонтиком» для защиты от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российские бойцы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) оснастили танк Т-80БВ «зонтиком» для защиты передней части башни от дронов. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографии можно заметить танк с дополнительными конструкциями для защиты от дронов. В частности, машина получила «мангал», прикрывающий верхнюю полусферу, решетчатые экраны на корпусе и резиновые экраны. На стволе пушки закрепили «зонтик» — каркас с сеткой, которая прикрывает зону вокруг орудия. Также машина оснащена минным тралом.

Подобную конструкцию испытывали в СССР на танках Т-62. Машину оснастили раскладывающимся «зонтиком», призванным защитить танк от кумулятивных снарядов. Впрочем, в серию необычная конструкция не пошла.

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В мае стало известно, что танкисты группировки российских войск «Центр» защитили боевые машины от дронов пучками стальной проволоки. Приваренные перпендикулярно к антидроновым козырькам тросы могут задержать подлетающий дрон.

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