Врач поставил точку в спорах о способах передачи ВИЧ-инфекции

Врач Аморим: ВИЧ-инфекция не передается через пищу и слюну

Вокруг ВИЧ-инфекции сложилось большое количество мифов, в том числе и о способах ее передачи. Точку в спорах о них поставил врач Фабио Аморим в ходе разговора с изданием Correio.

«Передача воздушным путем, через физический контакт и слюну невозможна. Вирус не выживает на поверхностях и в слюне. Передача также не происходит через еду, даже если кровь попадает на пищу и случайно проглатывается, поскольку вирус не выживает во внешней среде», ─ пояснил Аморим.

При этом врач посоветовал всегда использовать при половом акте презервативы и не заниматься незащищенным сексом, поскольку это один из основных способов заражения ВИЧ-инфекцией. Кроме того, вирус передается и через иглу, например, через совместное использование материалов для пирсинга или татуировок.

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