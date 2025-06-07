В США рассказали о целях последних атак ВСУ против России

Экс-сенатор Блэк: Последние атаки ВСУ против РФ нацелены на срыв переговоров

Последние атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) против России, в том числе подрывы железнодорожной инфраструктуры в приграничье и удары беспилотников по аэродромам, направлены на срыв переговоров. Об этом заявил представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк, пишет РИА Новости.

По его словам, это акты «украинского государственного терроризма», совершенные при содействии НАТО.

«Цель состоит в том, чтобы подорвать мирный процесс, инициированный продолжающимся диалогом российского лидера Владимира Путина и (президента США Дональда) Трампа, и развязать ядерно-стратегический конфликт», — подчеркнул экс-сенатор.

В ночь на воскресенье, 1 июня, мост в Брянской области рухнул на пассажирский поезд после подрыва. По последним данным, общее число пострадавших составило 126 человек, семь из которых получили несовместимые с жизнью травмы.

Утром в четверг, 5 июня, стало известно о взрыве на железнодорожных путях в Воронежской области.