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07:01, 7 июня 2025Россия

Раскрыты типы попытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Shot: ВСУ попытались устроить атаку БПЛА типа «Бобер», R-15 и «Лютый» по Москве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить комбинированную атаку БПЛА тремя типами по Москве, раскрыл Telegram-канал Shot.

По его данным, при атаке были задействованы три типа беспилотников: «Бобер» и «Лютый» с дальностью полета до 1000 километров, а также R-15 с дальностью полета до 700 километров.

Сейчас все пять беспилотников, попытавшихся атаковать Москву, уничтожены. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Очевидцы уничтожения рассказали, что они слышали звук «бензопилы или мопеда» в небе от пролета беспилотника и взрывы.

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