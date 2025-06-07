Раскрыты типы попытавшихся атаковать Москву беспилотников ВСУ

Shot: ВСУ попытались устроить атаку БПЛА типа «Бобер», R-15 и «Лютый» по Москве

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались устроить комбинированную атаку БПЛА тремя типами по Москве, раскрыл Telegram-канал Shot.

По его данным, при атаке были задействованы три типа беспилотников: «Бобер» и «Лютый» с дальностью полета до 1000 километров, а также R-15 с дальностью полета до 700 километров.

Сейчас все пять беспилотников, попытавшихся атаковать Москву, уничтожены. На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили беспилотник, который летел на Московский регион. Очевидцы уничтожения рассказали, что они слышали звук «бензопилы или мопеда» в небе от пролета беспилотника и взрывы.