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13:32, 7 июня 2025ЦенностиЭксклюзив

Россиянам раскрыли способ подобрать идеальный оттенок золота под тон кожи

Стилист «585*ЗОЛОТОЙ» Фомина: Белое золото лучше гармонирует с бледной кожей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Thedugme / Shutterstock / Fotodom

Россиянам раскрыли способ подобрать идеальный оттенок золота под тон кожи. Комментарий от стилиста «585*ЗОЛОТОГО» Екатерины Фоминой попал в распоряжение «Ленты.ру».

По словам специалистки, белое золото лучше всего гармонирует с бледной и холодной кожей, а красное и розовое смотрится отлично как на обладателях смуглой, так и светлой кожи.

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«Самый привычный для нас вариант золота — традиционный желтый, его еще называют европейским. Украшения из этого металла часто носят летом в пляжный сезон, ведь оно отлично смотрится с загаром и идеально подходит обладателям смуглого оттенка кожи с теплым подтоном — персиковым, медовым или бронзовым», — заявила собеседница издания.

В то же время лимонное золото, которое также является подвидом желтого, обладает еще более холодным оттенком из-за высокого содержания серебра. «Оно будет хорошо выглядеть на людях как со светлой, так и с темной кожей. Однако особое внимание на изделия из лимонного золота стоит обратить людям с белесым, фарфорово-белым, оливковым, розоватым оттенком кожи — благодаря изящному контрасту образ получится ярким, но не перегруженным», — подытожила эксперт.

В апреле россиянкам назвали украшения на все случаи жизни.

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