Стало известно о повреждении предприятий на востоке Украины

Глава военной администрации Лысак: В Днепре и Павлограде повреждены предприятия

В ночь на 7 июня в Днепропетровской области на востоке Украины были повреждены предприятия и часть инфраструктуры нескольких городов. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram.

По его словам, значительные повреждения нанесены по городам Днепр (еще одно название — Днепропетровск) и Павлоград. Лысак не рассказал о том, какие это предприятия. В то же время оппозиционный блогер Анатолий Шарий в своем Telegram написал со ссылкой на данные сервиса мониторинга ландшафтных пожаров NASA, что речь может идти о заводе «Днепропресс» и о Павлоградском механическом заводе.

Также утром были произведены удары по Никопольщине. «В Никополе повреждена девятиэтажка. Но, предварительно, обошлось без жертв», — сказано в сообщении.

В ночь на 7 июня в нескольких городах Украины прогремели взрывы. В частности, под обстрелы попали Харьков, Днепропетровск, Павлоград и Тернополь.

Позднее же утверждалось, что по объектам Харькова наносились удары беспилотниками типа «Шахед», а также КАБ. Всего зафиксировано около 50 взрывов за несколько часов.