УЕФА отреагировал на оскорбительный баннер эстонцев про израильского футболиста «Динамо»

УЕФА заставил эстонцев убрать оскорбительный баннер про футболиста «Динамо» Дасу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на оскорбительный баннер эстонских болельщиков про защитника сборной Израиля и московского «Динамо» Эли Дасу во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Ohtulehte.

УЕФА заставил Эстонский футбольный союз убрать баннер с трибуны. На нем эмблема московского клуба была запачкана кровавыми каплями.

Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Отмечалось, что футболиста могут задержать в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Он называл россиян прекрасным народом и восхитился тем, что в такой большой стране собрано множество вер и культур.