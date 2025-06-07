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18:41, 7 июня 2025Спорт

УЕФА отреагировал на оскорбительный баннер эстонцев про израильского футболиста «Динамо»

УЕФА заставил эстонцев убрать оскорбительный баннер про футболиста «Динамо» Дасу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на оскорбительный баннер эстонских болельщиков про защитника сборной Израиля и московского «Динамо» Эли Дасу во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Ohtulehte.

УЕФА заставил Эстонский футбольный союз убрать баннер с трибуны. На нем эмблема московского клуба была запачкана кровавыми каплями.

Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Отмечалось, что футболиста могут задержать в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Он называл россиян прекрасным народом и восхитился тем, что в такой большой стране собрано множество вер и культур.

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