Украине пригрозили проклятьем в случае отказа забирать тела павших бойцов ВСУ

Захарова: Киев будет проклят, если не заберет тела погибших

Киевские власти будут прокляты на поколения вперед, если не заберут тела павших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую участь Киеву предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».

«Попробуй только они не забрать. Прокляты будут на многие поколения вперед! Это уже просто за гранью, потому что живые, они хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. А мертвые нет», — подчеркнула дипломат, добавив, что ни один народ так не относится к своим людям.

Захарова заметила, что в каждой культуре существуют свои традиции погребения. Она выразила недоумение в связи с нежеланием Украины достойно предать земле собственных граждан.

Ранее российский посол Родион Мирошник заявил, что отказом принять тела бойцов ВСУ Киев продемонстрировал цинизм. Он предположил, что подобное отношение киевских властей продиктовано страхом перед раскрытием правды о реальном числе потерь в рядах армии страны.