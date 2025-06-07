Володин обратился к бундестагу по теме производства ракет на Украине

Володин заявил, что ФРГ все больше втягивается в военные действия против России

Планами по производству ракет на Украине ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в обращении к главе бундестага Германии, а также лидерам пяти политических фракций парламента страны, говорится в Telegram-канале политика.

«К чему это может привести, Вы сами понимаете», — подчеркнул Володин.

По мнению спикера Госдумы, сегодняшняя правящая верхушка Германии создает предпосылки к эскалации конфликта, а также провоцирует столкновения между странами.

«Хочет ли этого народ Германии — вопрос. Мы не хотим. Но если это произойдет — мы готовы», — заключил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» предложение депутата бундестага ФРГ от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера выслать весь российский дипломатический персонал из страны.

Она заявила, что идея выслать российских дипломатов из Германии и закрыть представительство Россотрудничества в Берлине вызвана тоской по немецким дипломатам.