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12:42, 8 июня 2025Путешествия

Блогерша описала запреты на дачах в Германии фразой «в России такое трудно представить»

Алина Черненко

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Тревел-блогерша пообщалась со знакомым немцем, узнала у него о запретах на дачах в Германии и описала их фразой «в России такое трудно представить». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Иностранец Маркус рассказал россиянке, что на его родине нельзя приобрести дачу в собственность — можно лишь получить право на ее аренду. Это стоит от нуля до нескольких тысяч евро в зависимости от состояния дачи, цену определяет оценщик.

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Немец также отметил, что дачные товарищества в Германии представляют собой уже готовые к использованию однотипные участки и домики, которые запрещено переделывать. Таким образом, немецкие дачники обязаны придерживаться определенных правил, и в каждом товариществе они свои.

Еще один запрет, который покажется странным россиянам, — в Германии нельзя засадить дачный участок тем, что нравится. «В каждом товариществе есть список разрешенных к посадке растений — овощей, ягод, деревьев и кустарников, — которого дачники должны строго придерживаться. Как поясняет Маркус, это делается в целях защиты экологии, чтобы не допустить распространения инвазивных (не свойственных данной местности) видов», — написала блогерша.

Кроме того, по ее словам, в Германии нельзя использовать дачи для постоянного проживания и «отлынивать» от работ на общественных пространствах: спортивных и игровых площадках и пикниковых зонах.

В беседе с автором публикации немец признался, что в России иметь дачу намного проще и дешевле. «Сейчас он раздумывает над покупкой собственного дома — там больше свободы для ведения хозяйства», — добавила путешественница.

Ранее другая российская тревел-блогерша пообщалась с подругой из Германии и узнала об особенностях налоговой системы этой страны. По ее словам, некоторые налоги там настолько странные, что россиянам «остается немцам только посочувствовать».

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