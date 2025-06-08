На Западе рассказали об истинном намерении Мерца в отношении России

Журналист Христофору: Визит Мерца в США направлен на разжигание конфликта с РФ

Визит немецкого канцлера Фридриха Мерца в Вашингтон был направлен на разжигание конфликта с Россией. Об этом рассказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала The Duran.

«Канцлер Германии ездил в Соединенные Штаты, чтобы разжечь войну с Россией. Такова была цель его поездки в округ Колумбия», — подчеркнул он. На этой неделе немецкий политик прибыл с визитом в Штаты, где провел встречу с Дональдом Трампом.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Германия и США должны усилить совместное давление на Россию.

В свою очередь, политолог Александр Рар высказал мнение, что канцлер ФРГ во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться президенту Штатов Дональду Трампу и склонить его на сторону руководства ЕС в вопросе Украины.

Канцлер Германии во время встречи с Дональдом Трампом на этой неделе говорил всего 3 минуты и 50 секунд, в то время как американский лидер выступал 36 минут.