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12:11, 8 июня 2025Бывший СССР

Россия нанесла удар «фантастической точности» по посещенному генералами НАТО цеху в Киеве

ВС РФ поразили цех производства БПЛА в Киеве, куда приезжали генералы из НАТО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли «удар фантастической точности» по цеху производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Пекло» в Киеве. Об этом стало известно из публикации Telegram-канала «Блокнот пропагандиста».

По информации авторов издания, цех, который поразили военные, был посещен генералами НАТО — им демонстрировали украинскую разработку. Когда именно в цех приезжали представители Североатлантического альянса, не уточняется.

Авторы отметили, что Украина разместила военный объект в непосредственной близости к жилым домам. «Враг размещает такие важные для себя объекты, буквально прикрываясь жилой застройкой. Жители дома должны были благодарить нашу армию за фантастическую точность», — заявили в издании.

Ранее стало известно, что во время удара ВС России по Херсону в администрации города находились украинские силовики.

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