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08:08, 9 июня 2025Спорт

Болельщик насмерть разбился на стадионе во время финала Лиги наций

AFP: Болельщик разбился насмерть на стадионе во время финала Лиги наций
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Один из болельщиков скончался после падения со второго яруса стадиона во время финального матча футбольной Лиги наций между сборными Испании и Португалии. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, трагический инцидент произошел в дополнительное время матча. Несмотря на быструю реакцию чрезвычайных служб, реанимировать болельщика не удалось. Обстоятельства падения мужчины расследуются.

Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Испании в финальном матче лиги Лиги наций А УЕФА. Встреча прошла в воскресенье, 8 июня, в немецком Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» и завершилась со счетом 3:2 в пользу испанцев в послематчевой серии пенальти.

Прошлым победителем Лиги наций была сборная Испании. В 2023 году команда в решающем матче в серии пенальти победила Хорватию.

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