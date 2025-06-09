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02:48, 9 июня 2025Россия

Четыре российские ракеты нанесли удары по острову в Черном море

Четыре крылатые ракеты Х-22 нанесли удары по острову Змеиный в Черном море
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Мониторинговые ресурсы сообщили о нанесении удара четырьмя крылатыми ракетами Х-22 с ракетоносцев Ту-22М3 по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Согласно некоторым данным, часть ракет поразила самоподъемные буровые установки. Также отмечается, что в небо подняты порядка 120 дронов-камикадзе «Герань-2», а также стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Ранее морской спецназ российской бригады «Эспаньола» в Черном море сжег оборудование Вооруженных сил Украины, использовавшееся для координации атак на Крым.

До этого российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету над акваторией Черного моря. Это была ракета «Нептун-МД», уточнили в Минобороны России.

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