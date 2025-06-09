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02:33, 9 июня 2025Россия

Гвардеец под огнем артиллерии ВСУ восстановил линию связи

Гвардеец Аббасов под огнем артиллерии ВСУ восстановил проводную линию связи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Гвардии рядовой Заур Аббасов во время выполнения боевых задач под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановил проводную линию связи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что линия была повреждена в ходе обстрела российских позиций. Аббасов отправился на поиск неисправности.

«Под непрерывным артиллерийским огнем противника Заур Аббасов преодолел несколько километров по опасной местности, нашел и оперативно устранил повреждение кабеля», — сообщили в оборонном ведомстве.
Отмечается, что действия рядового обеспечили подразделение устойчивой связью, вынудив ВСУ отступить.

Ранее Минобороны сообщило, что младший сержант Радиф Нуриахметов во время выполнения задачи уничтожил дрон противника и оказал первую помощь раненому товарищу.

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