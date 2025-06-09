Гвардеец под огнем артиллерии ВСУ восстановил линию связи

Гвардеец Аббасов под огнем артиллерии ВСУ восстановил проводную линию связи

Гвардии рядовой Заур Аббасов во время выполнения боевых задач под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) восстановил проводную линию связи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

Отмечается, что линия была повреждена в ходе обстрела российских позиций. Аббасов отправился на поиск неисправности.

«Под непрерывным артиллерийским огнем противника Заур Аббасов преодолел несколько километров по опасной местности, нашел и оперативно устранил повреждение кабеля», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что действия рядового обеспечили подразделение устойчивой связью, вынудив ВСУ отступить.

Ранее Минобороны сообщило, что младший сержант Радиф Нуриахметов во время выполнения задачи уничтожил дрон противника и оказал первую помощь раненому товарищу.