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03:55, 9 июня 2025Россия

«Лаборатория Касперского» вычислила атакующую россиян по ночам группу хакеров

«Лаборатория Касперского»: Хакеры Librarian Ghouls атакуют россиян по ночам
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhiona Natalia / Global Look Press

Сотни корпоративных пользователей из России подверглись атакам в ночное время из-за хакерской группы Librarian Ghouls. Их вычислила «Лаборатория Касперского», отметив в разговоре с ТАСС, что кампания проводится с декабря 2024 года.

Члены кампании активизируются в период с 01:00 до 05:00, их целями становятся работники производственных предприятий и технических вузов. Кроме того, раньше группировка была замечена за организацией сложных атак на выбранные цели в РФ и странах СНГ, в ее арсенале, как правило, есть легальное ПО.

Хакеры стремятся заполучить удаленный доступ к устройствам и выяснить учетные данные.

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