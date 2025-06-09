Третья модель «АвтоВАЗа» вернулась в список самых продаваемых в России

Lada Largus впервые в 2025 году вошла в топ-5 самых продаваемых автомобилей в РФ

По итогам недели с 2 по 8 июня Lada Largus впервые с начала года оказалась на пятом месте по продаже новых легковых автомобилей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С результатом 653 единицы она уступила только Changan UNI-S (806 штук), Haval Jolion (1 045 штук), Lada Vesta (1 667 штук) и Lada Granta (3 074 штуки).

Далее идут Geely Monjaro, LADA Niva Legend, Belgee X50, Chery Tiggo 4 и LADA Niva Travel. Их продажи находятся в диапазоне от 580 до 650 единиц. В общей сложности за минувшую неделю продажи легковых автомобилей сократились на один процент по сравнению с прошлой неделей и на 22 процента по сравнению с тем же периодом годичной давности.

Ранее сообщалось, что по итогам мая рынок просел на 10,7 процента по сравнению с апрелем, а в годовом выражении падение составило 28,3 процента. В общей сложности дилерам и производителям удалось реализовать только 91,22 тысячи новых машин. С января по май совокупные продажи снизились на 26 процентов.

Тогда гендиректор «Автостата» Сергей Целиков указывал, что в начале года покупатели еще могли рассчитывать на скидки, но время самых выгодных предложений закончилось, остатки на складах постепенно истощаются, так что цены на автомобили подрастают, что сказывается на спросе.

В «АвтоВАЗе» ожидают, что по итогам первого летнего месяца реализация автомобилей Lada в стране может упасть на 30-35 процентов в годовом выражении.