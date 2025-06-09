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14:05, 9 июня 2025Мир

Лавров охарактеризовал отношения между Путиным и Трампом

Глава МИД России Лавров: Отношения между Путиным и Трампом рабочие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом рабочие, в ходе переговоров они сразу приступают к обсуждению сути стоящих перед ними вопросов. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

«Я думаю, что те отношения, которые установились между президентами еще в первый срок Трампа, являются рабочими, и им не нужны никакие прелюдии, предисловия. Лидеры стран сразу в ходе их регулярных телефонных разговоров приступают к сути проблем», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По мнению Лаврова, именно таким образом главам государств нужно поддерживать контакты. Он уточнил, что изложение своей позиции напрямую позволяет сторонам «избежать иллюзий или несбывшихся надежд».

Ранее Лавров заявил, что российско-американские отношения уже находятся в более нормальном положении, чем при бывшем президенте США Джо Байдене. По его словам, Вашингтон после «обнадеживающего саммита» Путина и Байдена в 2021 году в Женеве развернулся «не на 360 градусов, а на 180» и перекрыл все каналы контактов.

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