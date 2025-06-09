Лавров сравнил отношения России и США при Байдене и Трампе

Лавров: РФ и США уже находятся в более нормальном положении, чем при Байдене

Россия и США уже находятся в более нормальном положении, чем при бывшем президенте США Джо Байдене. Отношения Москвы и Вашингтона при действующем главе Белого дома Дональде Трампе и его предшественнике сравнил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на «Форуме будущего — 2050».

«Я считаю, мы находимся уже в более правильном положении, в более нормальном положении, нежели это было в отношениях с администрацией Байдена», — сказал дипломат.

По его словам, американская сторона после «обнадеживающего саммита» президента России Владимира Путина и Байдена в 2021 году в Женеве развернулась «не на 360 градусов, а на 180» и перекрыла все каналы контактов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия располагает действующими каналами связи с США и продолжает их использовать для поддержания диалога. Он также заявил, что новый контакт Путина и Трампа может быть организован оперативно при необходимости, однако сейчас таких договоренностей нет.