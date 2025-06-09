Лазарева не захотела быть иноагентом и «уголовницей»

Телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что хотела бы не быть иноагентом

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), живущая в Испании, заявила, что не хотела бы быть иноагентом. Об этом она рассказала в видео, опубликованном на YouTube.

Обсуждая с историком Тамарой Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) политические взгляды и борьбу известных исторических личностей, Лазарева выразила мнение, что сегодня большинство людей стремятся к простой и понятной жизни.

«Это свойственно человеку: стараться меньше создавать проблем и жить в привычном мире, где черное и белое. Так проще жить. (...) И я бы очень хотела жить и не быть ни иноагентом, ни уголовницей, а просто... не знаю, цветочки [сажать]», — призналась ведущая.

Ранее сообщалось, что Лазарева в шутку назвала Россию ужасной страной. Она также заявила, что в России «все угроблено».

Росфинмониторинг включил Лазареву в перечень террористов и экстремистов в июне 2024 года. Незадолго до этого в отношении ведущей возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Позднее суд заочно приговорил Лазареву к 6,5 года лишения свободы по этому делу.

