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00:23, 9 июня 2025Россия

Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

Минобороны России: Система ПВО за два часа сбила 24 украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Министерство обороны сообщили об уничтожении 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа за последние два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, 17 дронов были уничтожены над Воронежской областью. Еще семь беспилотников было сбито над Белгородской областью.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.

До этого ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.

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