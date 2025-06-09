Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

Минобороны России: Система ПВО за два часа сбила 24 украинских БПЛА

В Министерство обороны сообщили об уничтожении 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа за последние два часа. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным министерства, 17 дронов были уничтожены над Воронежской областью. Еще семь беспилотников было сбито над Белгородской областью.

Ранее БПЛА Вооруженных сил Украины атаковал Успенский кафедральный собор в городе Рыльске. В результате атаки были повреждены колокольни, стекла, стены, двери и крыша собора.

До этого ВСУ нанесли удар по подстанции «Рыльск». В результате нарушения работы объекта света лишились Рыльский район, а также частично Глушковский и Кореневский районы Курской области.