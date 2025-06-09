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02:01, 9 июня 2025Наука и техника

Найден ключ к предотвращению развития рака из воспаления

Nat Immunol: Белок онкостатин М ответственен за развития рака из воспаления
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Немецкие ученые раскрыли, почему хроническое воспаление может перерастать в рак. Исследование, проведенное в Университетской клинике Шарите, выявило, что в центре этого процесса стоит белок онкостатин М — сигнальное вещество, вырабатываемое иммунными клетками. Он запускает цепную реакцию, которая усиливает воспаление и делает ткани уязвимыми для злокачественных изменений. Исследование опубликовано в Nature Immunology.

Особую роль в этом играет другой белок — интерлейкин-22. Вместо того чтобы защищать слизистую кишечника, он повышает ее чувствительность к онкостатину. В результате воспаление усиливается, привлекая новые иммунные клетки и способствуя повреждению тканей. Ученые обнаружили, что вблизи опухолей толстой кишки концентрация рецепторов к онкостатину М особенно высока — это может объяснить, почему рак возникает именно на фоне длительных воспалений.

Эксперименты показали: если заблокировать взаимодействие онкостатина с рецепторами, воспаление значительно снижается. Сейчас ведется работа над новыми препаратами, способными использовать этот механизм для лечения и профилактики. По словам исследователей, это может стать основой персонализированной терапии — особенно для тех, у кого воспалительные заболевания протекают тяжело и с высоким риском осложнений.

Ранее ученые пришли к выводу, что витамин D может заметно снижать риск колоректального рака и улучшать прогноз у заболевших. Масштабный обзор более 50 исследований показал: даже небольшие дозы витамина D уменьшают вероятность развития опухоли и повышают выживаемость.

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