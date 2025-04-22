Обнаружено простое средство снижения риска рака кишечника

Nutrients: Витамин D может значительно снижать риск развития рака кишечника

Венгерские ученые установили, что витамин D может значительно снижать риск развития колоректального рака и улучшать прогноз у уже заболевших. Авторы масштабного обзора проанализировали данные 50 исследований с участием более 1,3 миллиона человек. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование показало, что у людей с достаточным уровнем витамина D риск заболеть раком кишечника на 25-58 процентов ниже по сравнению с теми, у кого наблюдался дефицит. Также ученые установили, что прием витамина D в виде добавки — даже в небольших дозах — снижал риск: каждые дополнительные 2,5 микрограмма витамина уменьшали вероятность заболевания на 4 процента.

У пациентов с уже диагностированным колоректальным раком высокий уровень витамина D в крови связан с более благоприятным течением болезни. В одном из исследований дополнительный прием витамина продлил жизнь на два месяца в поздних стадиях болезни. Ранее также сообщалось, что при достаточном уровне витамина D вероятность смерти от рака кишечника снижалась почти в два раза.

По мнению исследователей, витамин D может подавлять воспаление, мешать делению раковых клеток и усиливать иммунный ответ организма. Однако точный механизм требует дальнейшего изучения.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые также доказали пользу витамина D в замедлении развития рассеянного склероза на самых ранних стадиях. Оказалось, что прием холекальциферола значительно снижает активность заболевания.