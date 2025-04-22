Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:15, 22 апреля 2025Наука и техника

Обнаружено простое средство снижения риска рака кишечника

Nutrients: Витамин D может значительно снижать риск развития рака кишечника
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Венгерские ученые установили, что витамин D может значительно снижать риск развития колоректального рака и улучшать прогноз у уже заболевших. Авторы масштабного обзора проанализировали данные 50 исследований с участием более 1,3 миллиона человек. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Исследование показало, что у людей с достаточным уровнем витамина D риск заболеть раком кишечника на 25-58 процентов ниже по сравнению с теми, у кого наблюдался дефицит. Также ученые установили, что прием витамина D в виде добавки — даже в небольших дозах — снижал риск: каждые дополнительные 2,5 микрограмма витамина уменьшали вероятность заболевания на 4 процента.

У пациентов с уже диагностированным колоректальным раком высокий уровень витамина D в крови связан с более благоприятным течением болезни. В одном из исследований дополнительный прием витамина продлил жизнь на два месяца в поздних стадиях болезни. Ранее также сообщалось, что при достаточном уровне витамина D вероятность смерти от рака кишечника снижалась почти в два раза.

По мнению исследователей, витамин D может подавлять воспаление, мешать делению раковых клеток и усиливать иммунный ответ организма. Однако точный механизм требует дальнейшего изучения.

Ранее, в апреле 2025 года, ученые также доказали пользу витамина D в замедлении развития рассеянного склероза на самых ранних стадиях. Оказалось, что прием холекальциферола значительно снижает активность заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ перебросили элитный полк в Курскую область

    Нагиев прокомментировал обвинения в инфоцыганстве

    Россиян предупредили о последствиях употребления алкоголя и фастфуда

    На Западе призвали прислушаться к России

    В США раскрыли ожидания от Украины и Европы

    Раскрыты планы ФРГ по возможной переброске войск НАТО на восток

    Четверых участников вторжения ВСУ в Курскую область осудили на сроки до 16 лет

    В России высказались об отношении Евросоюза к пасхальному перемирию

    Президент еще одной страны посетит парад Победы в Москве

    Валя Карнавал ответила на обвинения в ненависти на национальной почве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости